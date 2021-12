La fabuleuse histoire du trésor du Mont-Blanc

C'est un trésor que l'on croirait surgir d'un conte de fées. Des émeraudes, des saphirs… En tout, 6 000 pierres précieuses prisonnières de la glace pendant plus d'un demi-siècle que l'on peut enfin contempler. L'histoire remonte au 24 janvier 1966. Un Boeing de la compagnie Air India s'écrase sous le sommet du Mont Blanc, à son bord 117 passagers et aucun survivant. En 2013, soit 37 ans plus tard, sur le glacier des Bossons, un randonneur découvre la boîte au trésor. S'en suivent des dizaines de lettres pour réclamer les joyaux mais aucun hériter n'a été identifié. Selon maître Catherine Anxionnaz, "la loi prévoit que toute découverte d'un trésor doit être partagée, à défaut de trouver un propriétaire initial, entre le découvreur et le propriétaire du terrain", autrement dit la ville de Chamonix. Huit ans après sa trouvaille, la moitié du butin estimée à 150 000 euros revient donc à ce randonneur ému qui souhaite rester anonyme, et l'autre moitié à Chamonix qui va l'exposer dans son musée des cristaux. Pour les Chamoniards, c'est aussi l'honnêteté récompensée. Le trésor aura sa vitrine dès le début de l'année prochaine. TF1 | Reportage G. Charnay, Y. Matisse, F. Marchand, A. Cerrone