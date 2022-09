La Fac ferme deux semaines pour faire des économies

Bonnets et doudounes peuvent être l'uniforme habituel de ces prochains mois dans les amphis. Des températures matinales plutôt fraîches et un chauffage déclenché le plus tard possible font déjà grelotter certains étudiants. Face à l'explosion des prix de l'énergie, l'Université de Strasbourg veut économiser sur le chauffage. La température des locaux sera maintenue à 19 degrés. En plus du chauffage, deux semaines de fermeture sont prévues. Concrètement, l'université va fermer ses portes quatre jours après les vacances de Noël et cinq jours après celles de février. Des cours seront assurés en distanciel. Côté professeur, l'effort est compréhensible, mais suscite des questions sur le fond : "Est-ce que le secteur de l'enseignement supérieur est celui qui doit en priorité faire des efforts face à la crise énergétique ?". En 2023, la facture d'énergie devrait doubler. Elle est estimée à 22 millions. La fermeture de certains bâtiments serait la solution la plus efficace. L'objectif est de réduire de 10% la facture. Des décisions seront prochainement prises pour les logements étudiants. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre