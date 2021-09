La facture salée de la rentrée pour les familles

D'abord, pour les fournitures scolaires, les classeurs de l'an dernier reprennent du service. "On essaye de recycler comme on peut", lance la maman. Mais il y a forcément des nouveautés. Yanis, lui, a un nouveau stylo plume, et Maeva, elle, a un nouveau cartable. Bilan : les parents s'en sortent pour bien à peu près 130 euros pour les deux écoliers. Pas de rentrée sans nouvelle garde-robe. Il est impossible de recycler les vêtements de l'année dernière. C'est une histoire de taille et de mode à suivre. Verdict : 180 euros dépensés. Mais Bénédicte a trouvé un moyen pour faire des économies. La coiffeuse, c'est elle. "Cela va nous permettre d'acheter des habits et des choses qui pourront faire plus plaisir aux enfants", explique-t-elle. Et il n'y a pas que les notes qui comptent, il y a aussi les activités. Chez cette famille, la passion, c'est le badminton. C'est 400 euros la licence annuelle pour Yanis et Maeva. Que reste-t-il donc pour les parents ? Seule dépense de rentrée pour Bénédicte, une seule paire de baskets. Car ce mois de septembre coûte décidément très cher.