La falaise s'effondre avec le redoux

Louis connaît par cœur le visage de cette falaise, ses cicatrices comme ses éboulements à répétition. La côte d'Albâtre se fissure et se casse. Au Tréport, la falaise s'est effondrée deux fois en l'espace de quelques jours. "Nous qui sommes d'ici, c'est énorme ce qui est tombé", décrit une habitante. La semaine dernière sur le littoral, les températures ont baissé jusqu'à moins dix degrés. La neige, la pluie abondante, le gel puis le regel ont rendu cette falaise de craie fragile. "L'eau s'infiltre dans le pan de la falaise, et c'est à ce moment-là que la roche qui a été fracturée lors du phénomène de gel (...), ça s'effondre", explique Julie Pagny . En temps normal, la promenade aux pieds des falaises est interdite. Craignant de nouveaux effondrements, la mairie a installé des barrières et a interdit l'accès au parking de la plage. Avec l'érosion, le tracé d'un sentier de randonnée ne cesse de reculer. Chaque année, une soixantaine d'éboulements ont lieu sur le littoral normand. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby