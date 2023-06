La fausse prise d'otages affole le campus

Ils étaient 70 étudiants sur le campus ce jour-là. Certains s'apprêtaient à passer un examen national, quand à 10 heures moins le quart, des bruits et des cris les saisissent. Certains, sortis en courant, découvrent alors des pétards jetés contre les murs par un responsable pédagogique. Il s'agit en réalité d'un exercice de prise d'otages orchestré par l'établissement. Un jeu de rôle traumatisant pour ces étudiants, qui préfèrent rester discrets. "Nous franchement, on a vécu un attentat. Pour moi, j'allais mourir, je n'allais pas rentrer chez moi le soir même. Pour moi, c'était la fin", témoigne une étudiante. Le campus justifie un exercice d'actualité, et nécessaire à la formation de ses étudiants en communication. Les enseignants avaient été informés par messagerie, mais bien trop tard. Le directeur admet un dysfonctionnement. "Normalement, ce qui était prévu, c'était de prévenir les étudiants un quart d'heure avant le lancement du séminaire. Il y a eu une classe de dix étudiants, qui eux, n'ont pas eu cette information", explique François Pouletty, directeur général. Une cellule psychologique a toutefois été ouverte. Toujours sous le choc, neuf personnes ont porté plainte au commissariat de Brest. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, C. Souhaut, A. Janssen