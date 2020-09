La feria d'Arles version Covid : une fête forcément un peu moins folle

Alors que de nombreux événements ont été annulés à cause du coronavirus, certains ont quand même eu lieu. Parmi eux, la feria d'Arles, qui commence ce vendredi. À quelques heures du début de la fête, le parvis des arènes est quasi désert. Cette année, les gradins pourront accueillir 4 000 personnes contre 12 000 habituellement. Port du masque obligatoire, sens de circulation, pas de bars improvisés devant les restaurants... les règles sont strictes dans les rues arlésiennes.