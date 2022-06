La feria de Vic-Fezensac au son des bandas

Elles résonnent dans les rues de Vic-Fezensac (Gers). Devant les commerces, sur les Places, les bandas jouent simultanément. Il y en a partout, de tous les styles. Les musiciens enchaînent les concerts. Pendant trois jours, la ville passe de 3 500 habitants à 35 000 personnes. C’est une vraie marée humaine. Si la tenue officielle est plutôt la marinière et le foulard rouge, certains font preuve d’un peu de fantaisie. Un groupe a opté pour un déguisement de super-héros, "Les In-vic-structibles". Les amis du groupe viennent du Canada, de Norvège et de l’Hexagone. Vic est leur rendez-vous annuel. Aux pieds des arènes, la corrida s’achève. Les toreros défilent au milieu des festayres. Cela fait deux ans que la feria n’avait pas eu lieu. Alors, dans les bodégas, les commerçants espèrent bien rattraper le manque à gagner. Des viticulteurs sont venus en famille. Vic-Fezensac marque le début des ferias dans le Sud-ouest, des fêtes incontournables qui se terminent toujours par un pas qui tourne. TF1 | Reportage P. Mislanghe, C. Bélard