La Feria des vendanges de Nîmes bouleversée par la crise sanitaire

Coronavirus oblige, la Feria des vendanges à Nîmes (Gard), l'un des rassemblements les plus populaires de France, est un peu différente cette année. Les bodega qui, d'habitude, animent les rues à cette période n'ont pas eu lieu lors de l'ouverture des festivités jeudi soir. Seule la corrida est maintenue avec 5 000 spectateurs autorisés au lieu des 13 000 habituels. Les producteurs gardois, eux, doivent se plier aux mesures sanitaires pour maintenir l'activité économique, mais surtout l'identité gardoise.