La Ferme du Clos d'Artois a trouvé l'employé qu'elle cherchait grâce à la semaine pour l'emploi

Il est six heures du matin à Paris. François Bosc Bierne et son nouvel employé livrent déjà l'un de leurs premiers clients. Nicolas Devernay a été embauché lundi dernier par cette entreprise de livraison de bois de chauffage. Son patron l'accompagne dans un premier temps pour lui montrer le métier. La semaine prochaine, il doit partir tout seul et se débrouiller. C'est un métier physique avec des horaires décalés. Autant de handicaps pour recruter. Autre difficulté, l'entreprise est située à 60 kilomètres de la capitale. Beaucoup de candidats ont été découragés par les trajets quotidiens. Pour l'instant, tout se passe bien pour Nicolas. Il est payé 20% de plus que le SMIC et vit à un quart d'heure de l'entreprise. Son poste était vacant depuis six mois. Véronique Bosc Bierne, la responsable du recrutement, désespérait de ne pas trouver un employé. Cette semaine, ils ont travaillé en binôme, mais il partira tout seul à partir de la semaine prochaine. En attendant, Nicolas charge son camion pour sa prochaine livraison lundi matin.