La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim suscite l'inquiétude

En service depuis 1977, la centrale nucléaire de Fessenheim emploie près d'un millier de personnes et fait vivre de nombreuses entreprises locales. Mais sa fermeture, tant redoutée par les habitants, a été officialisée ce mercredi. Si l'arrêt du premier réacteur est prévu samedi prochain, la mise hors-service du second s'effectuera d'ici le 30 juin. Les commerçants redoutent déjà les conséquences économiques de cette décision sur leurs activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.