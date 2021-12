La fermeture de la fonderie SAM, un coup dur pour l'Aveyron

Leur entreprise a cessé toute activité. Mais les salariés continuent d'occuper les lieux nuit et jour. Faute de repreneur, la SAM, sous-traitant de Renault, vient de fermer avec près de 350 salariés. C'était l'employeur principal de Decazeville (Aveyron). Franck Marty a passé 34 ans dans l'entreprise. Né ici, il a vu les mines, puis les entreprises fermer. La commune a également perdu ses habitants pour n'en compter que 5 000 aujourd'hui. Sa femme est commerçante dans la région. À 54 ans, il ne s'imagine pas vivre ailleurs. "Je veux rester dans ma région, avec mes frères et sœurs. On est une grande famille", lance-t-il. Dans la rue principale, de nombreuses boutiques sont déjà à vendre. Les commerces restant s'inquiètent pour leur avenir. Pour les habitants, c'est la sidération. Ils espèrent conserver leur service public. Un rassemblement est prévu ce mercredi avec des salariés, habitants et commerçants, tous unis pour sauver leur ville. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle