La Fête à Neu-Neu, incontournable de la rentrée

Festive, familiale, bon enfant… la Fête à Neu-Neu fait sa rentrée à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Elle espère comptabiliser le million de visiteurs en six semaines. Avec un redémarrage des fêtes foraines en juin, après neuf mois de fermeture, les taux de fréquentation n’ont jamais été aussi bon : déjà +35% cet été. Des attractions tenues souvent par les mêmes familles, de père en fils. Francky Frechon, propriétaire de quatre manèges, est la cinquième génération de forains. "Nous sommes tous nés avec des manèges (...) Pour nous, c‘est notre vie", explique-t-il. D’ailleurs, la relève est assurée. "Pour nous, c’est une passion, mais aussi un devoir de reprendre le flambeau parce qu’il faut que la tradition continue", affirme à son tour son fils Maxime. Pour ces forains, donner du bonheur aux gens est le plus beau métier du monde. Et le constat est là : cris de joie et hurlements de fausse frayeur à la nuit tombée. "La fête n’est jamais Neu-Neu".