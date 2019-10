La fête de la châtaigne a ravi les gourmands à Mourjou

Ce week-end du 19 octobre 2019, il a plu de la châtaigne à Mourjou, dans le Cantal. Pour satisfaire les gourmands, il en a été cuit près d'une tonne et demi. Sur les étals, il en abondait également, avec en moyenne trois euros le kilo. En effet, la récolte a été bonne cette année malgré le manque d'eau. A part la découverte de nombreuses recettes, les visiteurs ont pu assister au fameux concours d'épluchage de châtaignes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.