La Fête de la musique animée par la "Banda Les Cabécous" à Souillac

La musique a résonné à nouveau dans les rues de Souillac (Lot). Pour fêter l'été, la "Banda Les Cabécous", considérée comme une institution, a retrouvé son public après quatre mois d'absence. Les gestes barrières n'ont rien enlevé à cette ambiance propre au sud-ouest. Petits et grands ont pu s'amuser de nouveau. De leur côté, les terrasses des cafés et restaurants ont affiché complet. Tous ont goûté au bonheur des retrouvailles et espèrent refaire la fête tout au long de l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.