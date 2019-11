La fête de la Saint Hubert, une tradition chez les chasseurs

Le week-end du 2 novembre 2019, les chasseurs ont fêté la Saint Hubert, une tradition perpétuée depuis le IXème siècle. À Aubure, dans le Haut-Rhin, le rituel a débuté au son de la trompe traditionnelle. Les chasseurs se sont fait baptiser et ont reçu la brisée symbolisant le dernier repas du gibier. Ensuite, une messe a été donnée à l'église pour honorer leur saint patron. Puis, pour terminer la soirée, tous les habitants du village se sont rassemblés autour d'un repas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.