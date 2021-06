La fête de pères, c'est dimanche : les enfants ne manquent pas d'idées

Les cadeaux pour la fête des pères sont prêts, il n'y a plus qu'à les emballer. C'est une vraie déclaration d'amour. "J'ai fait plein de cœurs et des messages comme "je t'aime papa"", lance un enfant. Comme promis, personne n'a copié sur son camarade, chacun a dessiné ce qu'il voulait sur sa tasse. "C'est important pour eux de le faire eux-mêmes et de la créer à l'image de leur papa", explique Amandine Duguey, institutrice à l'école primaire et maternelle Sainte-Marie. Chez les grandes sections, un autre cadeau coloré est aussi fait par les enfants. Comme tous les ans, il n'y a pas que les cadeaux, les enfants apprennent des poésies spéciales fête des pères. Quant aux CE1 et CE2, c'est la dernière répétition d'une chanson qu'ils chanteront ce dimanche. Maintenant que tout est prêt, le plus important, c'est de savoir où cacher son cadeau. Si certains ont opté pour l'extérieur de la maison, d'autres pensent au tiroir des couverts ou les bacs à jouer. Dimanche, il n'y aura plus qu'à l'offrir et dire "Bonne fête papa !".