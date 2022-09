La fête de village ambulante

La nuit tombe à Saucats, la fête peut commencer. Et pourtant, il y a à peine quelques heures, il n'y avait pas de troquet en ville. Faire revenir les fêtes dans les villages, c'est le pari que s'est donné Alexandre. Pendant les trois prochains jours, le cœur de Saucats sera ici. Pour la vingtaine de communes sur la route du "Troquet vagabond", rien à faire, juste un raccordement électrique et un lieu mis à disposition suffisent. Le coût estimé pour Saucats est à environ 2 000 euros. C'est un investissement dont profitent plusieurs villages. À chaque date, la même recette : bière artisanale et stands de producteurs locaux. À 18 heures, place aux premiers clients, et aux premiers convaincus. Toutes les générations sont de la partie, avec quelques petits imprévus pour ceux qui viennent de loin. De l'autre côté du bar, la fête est un succès. Dernière étape de la tournée pour cette année, Toulouse, la semaine prochaine. TF1 | Reportage L. Poupon, S. Humblot