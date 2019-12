La Fête des Lumières à Saint-Gervais Mont-Blanc, une ode à un incroyable voyage

La célèbre Fête des Lumières de Lyon s'est exportée à 1 000 mètres d'altitude en Haute-Savoie. Une ode au voyage au travers des plus beaux sommets du monde. À Saint-Gervais-les-Bains, les illuminations reflètent la richesse culturelle du pays du Mont-Blanc. Petits et grands pourront profiter du paysage tout en passant un moment agréable en famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.