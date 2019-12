La Fête des Lumières débute ce soir à Lyon

Les plus beaux bâtiments de Lyon seront illuminés à partir de ce 5 décembre 2019, à l'occasion de la 20ème édition de la Fête des Lumières. Comme dans un rêve, les spectateurs découvrent une autre dimension aux confins du réel. L'occasion pour eux de se figer devant les murs de la ville qui semblent s'embraser ou encore face aux pierres millénaires de la cathédrale Saint-Jean qui s'alignent pour raconter la création du Cosmos. Une ode à la magie et à la nature pour célébrer la lumière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.