La Fête des Lumières, elle nous surprend encore !

Elles vous enflamment, vous bousculent et vous électrisent. "C'est explosif, c'est magnifique, mais ça passe très vite. On n'a pas le temps de tout voir", confie une dame. La lumière qui s'empare des monuments lyonnais cette année vient vous questionner, comme sur la place des Terreaux, devenue le terrain sans limite de l'intelligence artificielle. Les frères Lumière, dont les films sont revisités, auraient-ils été conquis ? "Ça fait fonctionner l'imaginaire et c'est toujours intéressant", témoigne un visiteur. Sans oublier de continuer à rêver, voyager au rythme des eaux du Rhône et de ses habitants. Ajoutez-y un brin de folie, celle des artistes comme Philippe Katerine qui nous présente cette année sa "Famille Rose". Quelques LED, et le parc de la Tête-d'Or devient une forêt magique où s'invite un serpent de mer. La façade gothique de la cathédrale Saint-Jean, théâtre, elle, d'une rave party. À Lyon, tout est possible jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi