La fête du citron sous le soleil de Menton

La Promenade du Soleil, noire de monde. Sous une pluie de confettis, chars citronnés et troupes de danseurs ont fondu la foule. Immense succès populaire de la fête du citron, à guichets fermés dimanche. La jauge autorisée a été atteinte, 15 000 spectateurs, emportés par un tourbillon de couleurs et de bonheur. Après l'annulation de la fête l'an dernier, c'est le retour du rêve et de la fantaisie à Menton. Se retrouver et envoyer la pandémie aux oubliettes, il était tant à entendre les spectateurs. "On avait besoin de revivre comme avant, c'est vachement bien." Menton renoue avec sa tradition. La fête du citron fut imaginée par les hôteliers à la fin du XIXème siècle pour distraire leurs riches clients d'Europe du Nord, qui passaient l'hiver sur la Côte d'Azur. "À l'époque, c'étaient des ânes qui paradaient avec des citrons. Eux-mêmes décoraient tous les jardins. Ça fait vraiment partie du patrimoine culturel de la ville de Menton. Chaque année, on a hâte de retrouver cette ambiance", explique Christophe Ghiena. Cette année, c'est la 88ème édition de cet événement unique au monde. Les festivités particulièrement vitaminées vont se poursuivre encore toute la semaine. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard