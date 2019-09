La Fête du cornet à Murat, le rendez-vous de toutes les envies

Le 15 septembre 2019, le cornet était à l'honneur, à Murat. Le temps d'une journée, à l'occasion de la Fête du cornet, ce petit biscuit fourré a été le support de toutes les envies. Plus d'une dizaine de stands et autant de saveurs, salées comme sucrées, à découvrir : mousse de myrtille, crème de cantal, praline ou encore foie gras. Les gourmands n'en ont fait qu'une seule bouchée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.