La fête foraine de retour aux Tuileries à Paris

Depuis ce week-end, la fête foraine des Tuileries bat son plein. Entre amis ou en famille, chacun est venu pour une bonne raison : la sensation. Et l'excitation est aussi au rendez-vous chez les petits. S'amuser quel que soit son âge, car ici, tout est permis. "C'est le petit retour en enfance avec les churros, la barbe à papa et les attractions", lance un visiteur. Gel hydroalcoolique, distanciation sociale et masque sont loin d'avoir découragé les visiteurs. "On a vraiment une bonne fréquentation. Les gens sont contents de retrouver la fête foraine et de pouvoir s'amuser, car tout le monde a été restreint", explique Julien Maury, propriétaire du train fantôme. La fête des Tuileries est l'une des premières grandes fêtes foraines à reprendre. Un soulagement pour les professionnels. "On a eu une année très compliquée, donc dès qu'on peut voir nos clients, on est les plus heureux du monde", lance Lise Profit, propriétaire du manège Happy Sailor. Dans les jardins se découvrent une soixantaine d'attractions. Les visiteurs ont jusqu'à la fin de l'été pour toutes les essayer.