La fête malgré la défaite

Ils étaient tellement heureux de retrouver leurs supporters. Antoine Griezmann et Olivier Giroud se sont offerts un moment d'union avec la foule. "Le peuple français nous a soutenu jusqu'au bout", confie Olivier Giroud. Didier Deschamps encourage la star du jour, Kylian Mbappé, à venir saluer son public. Ils viennent d'atterrir au pays et n'ont dormi que quelques heures. Mais ils ont tenu à venir immédiatement. "Parce que c'est le minimum des choses de venir les voir et de les remercier pour leur soutien", affirme Marcus Thuram. Quelques dizaines de mètres plus bas, 50 000 personnes les attendaient depuis deux heures sur la place de la Concorde (Paris). "On est juste là et on est fiers d'eux, malgré la défaite, on est fiers !", s'exclame l'un des supporters sur les lieux. Rassemblés, agglutinés, perchés, pour les féliciter et remonter le moral des Bleus. "Il n'y pas eu beaucoup de supporters français au Qatar, et c'est pour leur montrer qu'on est là et qu'on était tous là en France", assure une femme dans la foule. Ils ont passé une petite dizaine de minutes en tout au balcon, avant de retrouver leurs familles pour quelques jours de vacances. TF1 | Reportage J. De Francqueville