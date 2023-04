La fête qui remonte le temps

Les Templiers sont de retour à Biot (Alpes-Maritimes), avec leurs chevaux, leurs armures et leurs costumes d'époque. Et comme au XIIIe siècle, on festoie autour des fameux tournois. Le spectacle se joue aussi dans les rues du village, où l'on croise des Templiers et des dames de la cour. Nombreuses personnes sont costumées pour l'occasion. Une famille a même confectionné ses costumes pour la fête. L’armure est plus difficile à porter, mais est tout à fait dans le thème. Au Moyen Âge, on n'avait pas l’électricité, mais on avait de l'ingéniosité, comme le montre une drôle de machine qui servait de grue pour remonter les matériaux lourds lors des constructions immobilières. Un peu plus loin, on s'initie à une danse médiévale. Toutes les générations entrent dans la roue pour y prendre part. La fête des Templiers a été un succès, 80 000 visiteurs y ont participé. Les histoires de princesses et de chevaliers font toujours rêver. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard