La fête votive anime de nouveau Jonquières-Saint-Vincent

Cela commence par une course camarguaise, un duel de regard entre le taureau et ses raseteurs, puis l'attaque. L'objectif : attraper la cocarde sur la tête et les glands sur les cornes de la bête. Un vrai spectacle. Pendant une semaine de fête, Jonquières-Saint-Vincent, une commune du Gard, perpétue la tradition taurine, vieille de plusieurs siècles. Dans l'arène, les jeunes raseteurs font vibrer le public pour leur offrir à la fin de la course la précieuse cocarde. Une passion qui se développe très tôt chez les jeunes du village. Puis la fête continue, cette fois dans la rue pour une bandido. Escortés par leurs manadiers à cheval, les taureaux rentrent au pré et les jeunes du village tentent de les faire s'échapper. Une tradition qui mélange adrénaline, admiration et peur. "On est dans un état d'esprit où on est tous à la fête, on est super content", raconte une spectatrice. Dans le Gard, 350 fêtes votives comme celle-ci devraient avoir lieu d'ici le mois de septembre.