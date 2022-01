La fève : reine de l’Epiphanie

En janvier, ses arômes embaument les cuisines françaises. La galette des rois est une gourmandise dorée dont peu savent s'en passer. Chez Nathalie, elle est faite maison et cette année elle sera au chocolat. L'ingrédient ultime est pioché dans une belle boîte gardée précieusement au fil des années. La fève est cachée. Il reste à enfourner le tout et à attendre patiemment. A Blain (Loire-Atlantique), la commune d'origine de Nathalie, les fèves ont une place particulière. Un musée leur est dédié. Depuis 30 ans, Stéphanie Briand-Viaud fait découvrir aux Blinois et aux visiteurs de passage l'histoire de ces pièces minuscules qui ont traversé les époques. Environ 10 000 fèves sont exposées ici, mais le musée en possède plus de 100 000. Personnages publics, monuments, symboles... des fragments d'histoire qui nous font voyager au cœur de notre patrimoine. Le musée vend aussi des pièces aux collectionneurs appelés les fabophiles. Tony et Joël sont des habitués des lieux. Ces deux passionnés sont à la recherche de pièces artisanales pour compléter leur série. Avec le temps, ils ont acquis un œil expert. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann