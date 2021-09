La figue de Solliès dans le Var, un trésor très sucré

Elles ont profité du soleil tout l'été, juste à temps pour la rentrée. La récolte des figues de Solliès a débuté il y a quelques jours dans cette exploitation en agriculture biologique. "Celle-ci est vraiment magnifique. Le calibre est conséquent, on voit qu'elle a été gorgée de soleil. Elle a pris le temps de mûrir tout l'été, c'est de l'or violet", se réjouit Béatrice Lambert, arboricultrice. La figue est un produit précieux et qui fait la fierté du terroir, cultivée dans cette région où les conditions sont idéales : du soleil et un fleuve, le Gapeau. "On a de la chance d'avoir le Gapeau qui passe et qui nous permet d'avoir, grâce aux arrosages, un sol drainé. Et c'est pour ça que la figue a un goût si particulier, elle est sucrée, c'est vraiment un bonbon", explique Béatrice. Pour goûter à ce bonbon, il suffit de le découper en deux. Il en ressort du sucre gorgé de jus. C'est ce qui lui a valu une Appellation d'origine protégée depuis 2011. Alors, au moment de son conditionnement et avant d'être envoyé partout dans le pays, il faut trier et choisir les meilleurs.