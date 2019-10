"La Fille de Vercingétorix" sort en librairie

Astérix et Obélix ont été créés le 29 octobre 1959. Pour leur 60ème anniversaire, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad ont présenté la 38ème série de la bande dessinée. Ce nouvel album raconte les aventures d'Adrénaline, la fille de Vercingétorix. C'est une adolescente moderne en son temps et à la fois rebelle. La bande dessinée sort en librairie ce 24 octobre 2019, et cinq millions d'exemplaires en quinze langues ont été imprimés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.