Caméras bientôt obligatoires dans les voitures : la fin de la somnolence au volant ?

Une route monotone, une nuit courte, un déjeuner copieux avant de prendre le volant, et la somnolence s'installe. Et si votre voiture pouvait la détecter avant qu'il ne soit trop tard ? Cette technologie existe déjà en option dans les véhicules haut de gamme. On l'appelle le DMS. Grâce à une petite caméra qui filme votre visage, l'intelligence artificielle peut détecter les signaux d'endormissement. Grâce à l'infrarouge, ces caméras peuvent même analyser vos yeux à travers des lunettes. Ce dispositif sera obligatoire sur les véhicules homologués dès juillet prochain, et sur les voitures neuves vendues dès l'été 2026. Vous êtes plutôt pour, même si votre véhicule coûtera un peu plus cher. Une voiture plus coûteuse à l'achat et à l'entretien. Ne craignez pas pour votre vie privée, ces caméras ne sont pas prévues pour enregistrer. Par contre, les constructeurs réfléchissent déjà à d'autres utilisations. La somnolence est la cause d'un accident sur trois. Pour lutter contre, certains pays ont adopté des méthodes plus spectaculaires. C'est notamment le cas de la Chine et de l'Europe. TF1 | Reportage C. Chapel, P. Ninine