La fin des 100 km : c'est l'heure des retrouvailles en famille

Des sourires, de l'enthousiasme et beaucoup d'entrain, cela faisait longtemps qu'on n'a pas connu une telle ambiance entre Boulogne-sur-Mer et Le Touquet ( Pas-de-Calais). Pour cause, l'annonce du Premier ministre de pouvoir enfin se déplacer à plus de 100 km. Si certains fêtent leur délivrance, d'autres se préparent aux retrouvailles en famille. Cette nouvelle liberté, c'est en effet la possibilité de prendre le large, mais surtout de revoir enfin les gens qu'on aime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.