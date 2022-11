La fin des arnaques au compte formation ?

C'est le résultat d'une arnaque dont nous aurions tous pu être victimes. Plus de huit millions d'euros. C'est l'argent des comptes personnels de formation, les CPF, détourné en un an par les escrocs grâce à ces mails, ces SMS et ces appels intempestifs que nous connaissons bien. Deux réseaux viennent d'être démantelés à Toulouse et en région parisienne. En plus de subtiliser vos données personnelles pour accéder à votre compte CPF, les escrocs ont recours à des méthodes plus subtiles. Créer d'abord une vraie société, mais qui propose des fausses formations puis vous appâter. Sur les réseaux sociaux, ces escrocs promettent des cadeaux à condition de verser la totalité de vos crédits CPF dans leur société pour une formation que vous ne ferez jamais. L'argent récupéré par les escrocs est ensuite camouflé dans des comptes à l'étranger. Ce réseau démantelé ne serait pourtant que la face visible de l'iceberg. Après ce coup de filet, quatorze personnes ont été placées en garde à vue. En septembre dernier, un escroc ayant utilisé ces mêmes méthodes a été condamné à trois ans de prison et a versé trois millions d'euros de dédommagement. TF1 | Reportage I. Bornacin, R. Rosso, R. Reverdy