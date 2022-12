La fin des emballages sur un plateau

Il va falloir s’y faire. Sur les nouveaux plateaux des restaurations rapides, les gobelets, les portes frites et les boites de hamburgers sont en plastique. Toute la vaisselle est réutilisable. Et les clients attendaient cela. Cette mesure concerne les enseignes de restauration rapide. À partir du 1er janvier, fini les emballages en papier ou en carton pour toute commande sur place. Chaque année, 220 000 tonnes d’emballages sont jetés, juste après leur utilisation. Pour les enseignes, il a fallu s’adapter. Dans le restaurant "McDonald's" de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), une pièce a été entièrement réaménagée pour y installer des lave-vaisselles. Dans un premier temps, l’enseigne s’attend à perdre des verres. Pour l’association "Zero Waste France", remplacer du carton par du plastique ressemble à une aberration. Elle espère qu’à long terme, les enseignes trouveront une meilleure solution. Certaines chaînes ont prévenu qu’elles ne seront pas prêtes au 1er janvier. Elles demandent encore quelques semaines pour passer du jetable au réutilisable. TF1 Reportage T. Vartanian, P. Marcellin