La fin des files d'attente interminables

Faire son plein n'a jamais été aussi facile depuis 24 jours. Sur l'autoroute, 90% des stations ont été réapprovisionnées. Même sentiment près de Dijon. À Lille aussi, trouver de l'essence suffit à redonner le sourire. Pourtant, des files d'attente ont été constatées un peu partout ces dernières semaines. De longues heures d'attente sans avoir la certitude de remplir son réservoir. Un cauchemar en passe d'être terminé. La preuve : les automobilistes n'ont aucun problème pour se ravitailler dans la même station lilloise ce jeudi matin. Au plus fort de la crise, six raffineries sur sept étaient bloquées. Aujourd'hui, il ne reste plus que celle de Normandie. Autre indicateur : le nombre de stations-services où au moins un carburant manque avec un taux de 28% lundi contre 20% mercredi. Au niveau des prix, la situation devrait s'améliorer selon Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France. D'autant que le gouvernement et Total ont décidé de prolonger la ristourne jusqu'au 15 novembre prochain. TF1 | Reportage N. Ly, E. Payro, B. Agirbas