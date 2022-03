La fin des jachères pour produire plus ?

Alexandre Plateau est agriculteur depuis cinq ans. A la tête d'un troupeau de 120 vaches, il cultive aussi des céréales. Pour lui, l'autorisation donnée par Bruxelles d'utiliser les jachères est une bonne nouvelle. "C'est une jachère qui peut être valorisée, sur laquelle on va pouvoir soit faire pâturer des animaux soit faire une fauche", explique-t-il. Il est à noter qu'il s'agit d'une opération qui lui était jusqu'ici interdite. La jachère étant par définition une terre non-cultivée, non-fauchée et non-traitée. Pour certains agriculteurs, semer de nouveau paraît donc possible. Pour beaucoup d'autres en revanche, cela paraît plus compliqué. En effet, si d'ordinaire certaines terres sont placées en jachère, c'est pour faire respirer les sols et être en règle. Mais c'est aussi pour des questions de rendement. Et quand bien même certaines parcelles seraient plus favorables, reprendre une terre et semer de nouveau ne s'improvisent pas. "Ça se prépare et ça se travaille. Là, je suis déjà à l'assolement de l'année prochaine", lance Sylvain Marcuard, éleveur. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, X. Boucher