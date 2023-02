La fin des maisons à colombages à Rennes ?

Elles sont les emblèmes du centre ancien. Les maisons à pente bois sont un symbole de l'architecture rennaise et pourtant, certaines de leur façade sont en train d'être recouverte avec de la chaux. "Pour moi, ça dénature l'historique de Rennes", "je préfèrerais continuer de les voir", témoignent certains habitants. Les maisons à colombages sont le témoin de plusieurs siècles d'histoire. Il en existe plus de 350 dans le cœur de Rennes, jusqu'à la plus petite, à peine deux mètres de large. A l'époque de construction, les poutres de bois ne sont pas toujours apparentes. Ce n'est qu'à partir des années 1950 qu'elles se dévoilent sur les façades. "Si les artisans étaient parmi nous, ils nous diraient que là, le travail n'est pas terminé; On doit recouvrir avec de l'enduit pour uniformiser la façade", explique Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine. Pour les bâtiments de l'Hexagone, il faut donc recouvrir ces maisons comme elles l'étaient il y a plusieurs siècles. Un énorme chantier en cours depuis 2011. C'est aussi une manière de protéger ces façades, dégradées par les années. Mais le colombage ne va pas disparaître complètement du paysage. Dans le centre-ville, il reste encore 100 bâtiments à rénover d'ici 2030. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau