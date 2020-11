La fin du 100% présentiel dans les lycées : qu'en pensent les principaux concernés ?

Chez les lycéens et les enseignants, la colère commence à gronder. Pour les calmer, le ministère de l'Éducation propose aux lycées de n'accueillir que 50% des élèves à la fois. Les autres travailleront à la maison. Regroupés à la récréation, les élèves sont les premiers à reconnaître que les gestes barrières semblent être impossibles à respecter. Dans un établissement à Lille (Nord), le directeur a pris les devants. Dès lundi, les élèves étaient en demi-groupe dont la moitié en classe et le reste chez eux. Une initiative largement saluée par les professeurs. Les heures perdues en classe sont compensées par des devoirs à la maison. Les professeurs se disent plus efficaces face à des petites classes de quinze élèves. Devant un ordinateur, les élèves suivent les cours chez eux. Pour Nolan, rien de tel qu'avoir une partenaire pour se motiver à travailler. L'idée est d'être aussi efficace qu'en classe. Les lycées pourront désormais modifier les emplois du temps à deux conditions : que les élèves soient présents au moins 50% du temps, et que la même organisation s'applique à tous.