La fin du camping sous la tente ?

Il y a encore quelques années, le camping était composé d’une tente légère pour dormir sur un matelas gonflable au confort limité. Mais aujourd’hui, le camping ressemble de plus en plus à des enfilades de mobil-homes. Dans la vallée du Rhône, un camping a lui aussi choisi de tout miser sur les hébergements locatifs. Un camping sans tentes, ni caravanes. Tous les emplacements libres ont été remplacés par des mobil-homes. Télévision, climatisation, la formule a séduit une famille qui a longtemps pratiqué le camping traditionnel. Plus confortable pour le client, le mobil-home présente aussi un autre avantage, sa rentabilité. En plein été, il rapporte au camping 140 euros la nuit, contre seulement 70 pour une place de tente. À St-Martin-d’Ardèche (Ardèche), des gérants de camping militent pour retrouver la simplicité. Le couple a signé une pétition pour demander à l’État de réserver le mot "camping" aux établissements qui accueillent un minimum de campeurs. Au grand dam des amoureux de camping, la tendance ne semble pas s’inverser, les hôtels de plein air d’Ardèche affichent déjà presque complet pour l’été prochain. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys