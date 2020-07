La fin du cauchemar pour des camping-caristes bloqués au Maroc

Depuis le début du confinement en mars, des camping-caristes étaient bloqués au Maroc. Ceux-ci viennent d'arriver ce mercredi matin à Sète (Hérault). Ils étaient des dizaines à avoir débarqué du ferry. Et avant de prendre la route, tous sont interrogés longuement par les pompiers et la Croix-Rouge pour détecter une suspicion de coronavirus. Ce rapatriement devrait être le dernier avant la réouverture des lignes régulières entre l'Hexagone et le Maghreb. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.