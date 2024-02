La fin du permis à vie ?

Et si, du jour au lendemain, votre permis n'était plus valable ? Bientôt, une mauvaise visite médicale suffirait pour ne plus avoir le droit de conduire, au grand dam des conducteurs les plus âgés. Pour d'autres, évaluer les réflexes des conducteurs serait une bonne chose. Thomas Marchetto est moniteur d’auto-école. Il y est plutôt favorable, mais selon lui, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. "On peut très bien être en bonne santé et quand même avoir des difficultés à conduire un véhicule et vice-versa. Après, c'est propre à chacun une fois qu'on est derrière le volant", explique-t-il. Dans certains pays européens, cette loi existe déjà. En Italie et au Portugal, les conducteurs doivent passer une visite médicale dès l'âge de 50 ans. Mais selon une experte, cette mesure doit concerner toutes les générations pour être efficace. Vent debout contre ce projet de loi, l'association 40 millions d'automobilistes a déjà mis en ligne une pétition. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Olive