La fin du stationnement à cheval ?

Sur les trottoirs, on observe des dizaines de poteaux anti-stationnement. Les automobilistes, eux, ne s'en réjouissent pas du tout. Se garer est devenu un calvaire. "Ils ont mis des poteaux et ils suppriment des places. Mais ils ne font pas de parking. C'est un cauchemar", se plaint l'un d'entre eux. Avec 700 places à cheval supprimées dans ce secteur, beaucoup s'exaspèrent. Cela inquiète aussi les commerçants. Démonstration à 19 heures, heure de pointe, il faut faire preuve de patience pour se garer, faute d'alternatives. Cet automobiliste n'arrive à trouver un stationnement qu'au bout de 40 minutes. Dans cet autre quartier, on s'y est habitué. Ces poteaux sont installés depuis plusieurs mois. Finis le slalom entre les voitures pour le plus grand bonheur des piétons. Il y a donc moins de places à cheval et plus de stationnements payants. L'objectif est simple : empêcher les automobilistes de monopoliser la même place pendant des semaines. Au total, la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) s'est engagée à supprimer 2 000 places à cheval d'ici trois ans. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit, P. Fontalba