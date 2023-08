La fin du stationnement en épi ?

Dans cette rue de Vassy (Calvados), toutes les places en épi sont devenues des créneaux. Les travaux viennent d'être terminés. Mais cela n'enchante pas non plus les commerçants. Avant, les automobilistes pouvaient y stationner. L'épi permettait de garer près de deux fois plus de voitures sur la même surface. Ce quincaillier a lancé une pétition contre le projet. Il craint pour son chiffre d'affaires. "C'est ce qu'on redoute, c'est surtout une baisse de fréquentation", se plaint-il. La commune de Vassy n'est pas la seule concernée. Dans ce quartier de Nantes (Loire-Atlantique), 1 500 places vont disparaître au profit du créneau. Pour cet élu, c'est avant tout une affaire de sécurité. Ce stationnement a pourtant la côte auprès des automobilistes. À Paris et à Lyon, des projets de suppression de places en épi voient également le jour. D'après plusieurs associations de défense des cyclistes, ce stationnement causerait plus d'accidents avec les vélos. TF1 | Reportage K. Yousfi, P. Dumortier, C. Sellié