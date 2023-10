La fin du stationnement gratuit ?

Un quartier résidentiel en bordure du centre-ville de La Rochelle (Charente-Maritime) aujourd'hui totalement gratuit, mais bientôt totalement payant. Il faut payer 150 euros par an pour garer une voiture dans la rue et 400 euros pour deux véhicules. Pour devenir plus respirables, de plus en plus de villes cherchent à désengorger leurs rues. La Rochelle a voté un plan radical : extension de stationnement payant en échange de plus en plus de TER, de parkings relais gratuits, de vélos et de bus. Pour le maire, la ville y gagne en qualité de vie. L'hyper centre-ville est payant depuis longtemps. Le nombre de cyclistes augmente chaque année. Mais mettre la main au portefeuille n'est pas toujours aisé. Cette commerçante paie un abonnement dans un parking avec un montant de 500 euros par an. Mais en attendant que d'autres soient construits, le nombre de place est insuffisant. À Montpellier (Hérault) le stationnement payant a aussi été étendu à plusieurs quartiers périphériques. Mais ici, la ville a prévu une petite souplesse : 30 minutes de gratuité. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier, M. Rio