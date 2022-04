La fin du ticket de caisse, c’est pour bientôt

Certains les conservent aussi précieusement qu'un ticket de loto, quand d'autres excellent dans l'art de la boule. Espérance de vie de ce ticket : cinq secondes. Justement, un décret à leur sujet est en discussion. Objectif en 2023 : fini les tickets de caisse et carte bleue imprimés sans qu'on ne le demande à condition d'investir dans de nouveaux appareils. Dans ce nouveau processus, les commerçants ne seront pas obligés de demander si les clients veulent le ticket de caisse. Alors, certains s'entraînent déjà à le réclamer. Dans la boutique de Sophie par contre, la poubelle se remplit souvent pour rien. C'est pareil chez Mathieu Birembaut. La boutique consomme un rouleau par semaine. Il préférerait envoyer les preuves d'achat par mail. Mais le mail sera-t-il plus écologique ? Ce n'est pas sûr et encore faut-il que le client accepte de donner ses coordonnées. "Ça ferait beaucoup de mails au bout d'un moment", affirme une passante. Plusieurs associations de consommateurs s'élèvent déjà contre ce décret. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Garcia