La flamme olympique trop cher pour ces départements

C'est l'un des plus beaux symboles du sport et de l'amitié entre les peuples. Une flamme olympique que le département de la Haute-Vienne, après celui d la Creuse, refuse aujourd’hui d’accueillir à cause de son coût, estimé à 180 000 euros. Une somme qui surprend quelques sportifs amateurs. Pour beaucoup d'habitants interrogés ce mardi matin, argent et Jeux olympiques ne font pas bon ménage. D'autant que les retombées économiques sont difficiles à évaluer pour le Conseil départemental. Sa priorité reste les clubs et les associations sportives locales. Un passage de flamme encadré par le Comité d'organisation des jeux de Paris et auquel le Comité départemental olympique et sportif n'a pas été associé. "Si ça a été sous-traité, ça ne peut que coûter de l'argent. Par contre, cela aurait peut-être pu être organisé en s'appuyant sur les structures qui existaient au niveau local et qui auraient pu trouver des bénévoles", lance un responsable. Des bénévoles qui se consoleront peut-être avec la venue de délégation sportive. En Haute-Vienne, plusieurs sites ont été retenus pour leur permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre