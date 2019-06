La fleur de sel, l'or blanc de l'Aude

Cela fait des années qu'on cultive la fleur de sel dans l'Aude. Elle date même de l'Antiquité. A Gruissan s'étale sur 400 hectares une eau rose et très salée. En ce qui concerne la couleur, elle est due à une algue microscopique, invisible à l'œil nu. Le taux de salinité, par contre, est géré par les sauniers. Par ailleurs, dans la boutique au bord du rivage, l'or blanc est la star des étals. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.