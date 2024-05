La fleur française, quel bouquet !

Pour une quinzaine d'euros, voici un bouquet 100% français avec des fleurs des champs qui proviennent d'une ferme florale du Berry. Depuis deux ans, Jean-Baptiste Marsaud cultive 300 variétés en pleine terre. Ses bleuets, comme toute sa production, sont vendus localement. Oubliez les roses ou les tulipes bien calibrées, place aux lupins multicolores ou au graphisme cet ail d'ornement. L'originalité et la fraîcheur sont des atouts pour convaincre les consommateurs. Quant au prix, il reste abordable. Relocaliser la production, c'est l'ambition du Collectif de la fleur française. Aujourd'hui, 85% des fleurs coupées sont importées. L'association rassemble plus de 300 fleuristes et 270 producteurs qui font de l'origine des fleurs un argument de vente. A Tours, une fleuriste fait partie du réseau. On trouve ici des pivoines du Var, du Loir-et-Cher ou des fleurs du Berry. Pour Julie Miquel, travailler la fleur française, c'est une priorité. Pour la Fête des mères, pensez donc aux fleurs cultivées localement. TF1 | Reportage C. Madronet, B. Ghorchi