La floraison des anémones en avance à Nice

Cette année, le printemps est en avance de plusieurs semaines, et avec lui, des anémones déjà prêtes à être récoltées. Cette fleur de saison est déjà présente sur les étals des marchés de Nice. Un horticulteur nous explique qu'avec les conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver, le rendement sera plus important que les années précédentes. Du jamais-vu en 35 ans de métier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.