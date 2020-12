La floraison du mimosa, un spectacle magnifique sur la Côte d'Azur

Il brille comme mille soleils dans le ciel bleu de la Côte d'Azur. Sur les collines de Tanneron (Var), c'est le début de la floraison du mimosa avec un peu d'avance cette année en raison de la douceur de l'automne. Dans son exploitation, Benoît Augier a commencé à couper. Ici, c'est une véritable tradition familiale car cela fera bientôt 100 ans que sa famille exerce cette activité. "Pour nous, c'est une fierté", affirme-t-il. Une fois récolté, le mimosa est emmené à l'atelier pour y être trié et conditionné brin par brin à la main. Près de 20 tonnes de cette fleur sont récoltées ici chaque année puis expédiées dans tout le pays et en Europe. Elles illumineront beaucoup de tables durant les fêtes et apporteront du bonheur et de la gaieté dans les maisons. On en a bien besoin par les temps qui courent. Ramené d'Australie par des botanistes anglais à la fin du XIXe siècle, le mimosa a trouvé dans la région une terre de prédilection pour s'épanouir. Sa couleur lumineuse envahira les collines tout l'hiver.