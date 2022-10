La Floride méconnaissable après l'ouragan Ian

C’est une opération de secours improvisée. Les habitants de Fort Myers recherchent même les survivants dans les décombres de leur ville. Cet homme traumatisé sera évacué par les secours. Près de cinq millions d’habitants vivaient dans les zones inondables avant l’arrivée de l’ouragan Ian. "Je suis vivant, mais je suis sûr que beaucoup de gens ne s'en sont pas sortis", affirme cet homme. Voici, le premier survol effectué par la police américaine. Par endroits, la Floride ressemble à une zone de guerre. Des millions d’Américains n’ont plus ni électricité ni vivre. Les lieux sont méconnaissables. Ici, le pont qui relie la terre à l’île de Sanibel n’existe plus. Dans l’urgence, seize hélicoptères ont été déployés. Au sol des centaines d’ambulances et de véhicules militaires se dirigent vers la côte. Après le passage de l’ouragan Ian, une douzaine de morts ont été identifiés, mais le bilan s’annonce beaucoup plus lourd. Il n’a d’ailleurs pas fini sa course, il se dirige vers la Caroline du Sud et la Géorgie. TF1 | Reportage B. Christal